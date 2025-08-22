La grande escapade de Donzy Donzy Nièvre

La grande escapade de Donzy A pieds Facile

La grande escapade de Donzy 58220 Donzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Entre patrimoine naturel et bâti, cette balade vous permettra des arrêts plus que plaisants la zone humide, le passage par un parcours sportif ombragé, la découverte d’un prieuré aux ruines remarquables ou bien encore une pause bien méritée au point d’eau des Cabets. Dans le centre-bourg, des grenouilles figurées et des panneaux explicatifs vous dévoileront toutes les richesses et curiosités de la ville.

Facile

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

A mix of natural and built heritage, this walk offers a number of more than pleasant stops: the wetlands, a shady sports trail, the discovery of a priory with remarkable ruins, or a well-deserved break at the Cabets watering hole. In the town center, figurative frogs and explanatory panels reveal all the town’s treasures and curiosities.

Deutsch :

Zwischen Natur- und Baudenkmälern bietet Ihnen dieser Spaziergang mehr als nur angenehme Zwischenstopps: das Feuchtgebiet, der Weg durch einen schattigen Sportparcours, die Entdeckung eines Priorats mit bemerkenswerten Ruinen oder auch eine wohlverdiente Pause an der Wasserstelle Les Cabets. Im Stadtzentrum können Sie sich von Fröschen und Schildern über die Reichtümer und Sehenswürdigkeiten der Stadt informieren lassen.

Italiano :

Un mix di patrimonio naturale e costruito, questa passeggiata vi offrirà sicuramente delle soste molto piacevoli: le zone umide, un sentiero sportivo ombreggiato, un priorato con notevoli rovine o una meritata pausa all’abbeveratoio dei Cabets. Nel centro della città, rane figurate e cartelli esplicativi rivelano tutti i tesori e le curiosità della città.

Español :

Mezcla de patrimonio natural y construido, este paseo le deparará paradas muy agradables: los humedales, un sombreado sendero deportivo, un priorato con notables ruinas o una merecida pausa en el abrevadero de Cabets. En el centro de la ciudad, ranas figurativas y carteles explicativos revelan todos los tesoros y curiosidades de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data