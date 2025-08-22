Le Sentier de la zone humide de Donzy Donzy Nièvre

Le Sentier de la zone humide de Donzy A pieds Facile

Le Sentier de la zone humide de Donzy Centre ville 58220 Donzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Situé près du centre-ville de Donzy, non loin de la place du marché (Place Gambetta), par laquelle on y accède, découvrez ce joli sentier sur pilotis, tout récemment installé dans un site naturel remarquable. Vous pouvez parcourir cette zone humide préservée, à pied, afin d’y apprécier le calme, avec en seul fond sonore, le chant des oiseaux. Des panneaux de découverte de la faune et de la flore sont installés. Des précautions sont à prendre en cas de pluie et de gel.

+33 3 86 39 30 28

English :

Located near the city center of Donzy, not far from the market place (Place Gambetta), by which you can access it, discover this pretty path on stilts, recently installed in a remarkable natural site. You can walk through this preserved wetland area to enjoy the calm, with only the sound of birds singing in the background. Signs of discovery of the fauna and flora are installed. Precautions should be taken in case of rain or frost.

Deutsch :

In der Nähe des Stadtzentrums von Donzy, unweit des Marktplatzes (Place Gambetta), über den man den Weg erreicht, befindet sich dieser hübsche Pfahlweg, der erst kürzlich in einem bemerkenswerten Naturgebiet angelegt wurde. Sie können dieses geschützte Feuchtgebiet zu Fuß durchwandern und die Ruhe genießen, während im Hintergrund nur der Gesang der Vögel zu hören ist. Es gibt Schilder, die Sie über die Flora und Fauna informieren. Bei Regen und Frost sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Italiano :

Situato vicino al centro di Donzy, non lontano dalla piazza del mercato (Place Gambetta), che è il punto di accesso, scoprite questo grazioso sentiero su palafitte, recentemente installato in un sito naturale notevole. È possibile passeggiare in questa zona umida preservata per godere della pace e della tranquillità, con il solo sottofondo del canto degli uccelli. Ci sono cartelli che aiutano a scoprire la fauna e la flora. Si consiglia di prendere precauzioni in caso di pioggia o gelo.

Español :

Situado cerca del centro de la ciudad de Donzy, no lejos de la plaza del mercado (Place Gambetta), que es la entrada al parque, descubra este bonito sendero sobre pilotes, recientemente instalado en un paraje natural extraordinario. Podrá pasear por esta zona húmeda preservada para disfrutar de la paz y la tranquilidad, con el único sonido del canto de los pájaros de fondo. Hay señales que le ayudarán a descubrir la fauna y la flora. Hay que tomar precauciones en caso de lluvia o heladas.

