Circuit des Métiers d’Art Arles Bouches-du-Rhône

Circuit des Métiers d’Art 13 Rue Voltaire 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un itinéraire varié qui vous emmènera à la rencontre des meilleurs artisans d’art de la ville, pour découvrir ou redécouvrir les savoir-faire du territoire.

A varied itinerary that will take you to meet the best craftsmen of the city, to discover or rediscover the know-how of the territory.

Eine abwechslungsreiche Route, die Sie zu den besten Kunsthandwerkern der Stadt führt, um das Know-how der Region zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Questo itinerario variegato vi porterà a incontrare alcuni dei migliori artigiani della città, per scoprire o riscoprire le competenze della regione.

Un itinerario variado que le llevará a conocer a los mejores artesanos de la ciudad, para descubrir o redescubrir el saber hacer de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-18 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Arles