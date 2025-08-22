Circuit des Métiers d’Art Arles Bouches-du-Rhône
Circuit des Métiers d’Art Arles Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Métiers d’Art
Circuit des Métiers d’Art 13 Rue Voltaire 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un itinéraire varié qui vous emmènera à la rencontre des meilleurs artisans d’art de la ville, pour découvrir ou redécouvrir les savoir-faire du territoire.
English :
A varied itinerary that will take you to meet the best craftsmen of the city, to discover or rediscover the know-how of the territory.
Deutsch :
Eine abwechslungsreiche Route, die Sie zu den besten Kunsthandwerkern der Stadt führt, um das Know-how der Region zu entdecken oder wiederzuentdecken.
Italiano :
Questo itinerario variegato vi porterà a incontrare alcuni dei migliori artigiani della città, per scoprire o riscoprire le competenze della regione.
Español :
Un itinerario variado que le llevará a conocer a los mejores artesanos de la ciudad, para descubrir o redescubrir el saber hacer de la región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-18 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Arles