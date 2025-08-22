Circuit des Moulins Mesnils-sur-Iton Eure

Circuit des Moulins

Circuit des Moulins 27240 Mesnils-sur-Iton Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 9500.0 Tarif :

S’étendant sur 132 kilomètres, l’Iton, dont le cours dessine ses méandres dans une agréable vallée bordée de bois, de plaines et de forêts, présente, tour à tour, des dégagements panoramiques et des resserrements sauvages. Ses ondulations subtiles tracent le chemin d’une eau qui ruisselle, musarde, jaillit, ressurgit, scintille et qui animait et faisait vivre les moulins d’antan.

+33 2 32 32 17 17

English : Circuit des Moulins

The river Iton, which is 132 kilometres long (82 miles) and meanders in a pleasant valley bordered by woods, plains and forests, offers in turn wide open spaces with scenic views and wild tight areas. Its subtle meanders draw the course of a trickling, dawdling, spurting, springing and shining water that used to keep the former watermills going.

Deutsch :

Der 132 km lange Fluss Iton mäandert durch ein angenehmes Tal, das von Wäldern, Ebenen und Forsten gesäumt ist, und bietet abwechselnd weite Panoramablicke und wilde Verengungen. Seine subtilen Wellen zeichnen den Weg des Wassers nach, das rieselt, sprudelt, aufsteigt, glitzert und die Mühlen von einst belebte und am Leben hielt.

Italiano :

Esteso per 132 chilometri, l’Iton, il cui corso serpeggia in un’amena valle delimitata da boschi, pianure e foreste, presenta a sua volta aperture panoramiche e costrizioni selvagge. Le sue sottili ondulazioni tracciano il percorso di un’acqua che gocciola, vaga, zampilla, riemerge, scintilla e che ha animato e dato vita ai mulini di un tempo.

Español :

A lo largo de 132 kilómetros, el Iton, cuyo curso serpentea por un agradable valle bordeado de bosques, llanuras y selvas, presenta, a su vez, aperturas panorámicas y constricciones salvajes. Sus sutiles ondulaciones trazan el camino de un agua que gotea, deambula, brota, resurge, brilla y que animó y dio vida a los molinos de antaño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme