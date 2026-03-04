Mai à vélo au canton de printemps!, Base de loisirs de l’Iton, Mesnils-sur-Iton

Mai à vélo au canton de printemps! 9 et 10 mai Base de loisirs de l’Iton Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Animations sur l’espace Mai à Vélo:

Normandie Sud Eure:

Testez un vélo à assistance éléctrique Bicloune autour des étangs

Echangez sur les mobilités actives

Jeux

Avec l’association le Pied à Coulisse

Atelier autoréparation: venez avec votre vélo pour apprendre à le régler!

Parcours vélo enfants (vélos disponibles sur place pour tout âge ou avec votre propre vélo)

Programme complet de canton de printemps à venir!

Base de loisirs de l’Iton route de Saint André – Damville, 27240 MESNILS-SUR-ITON Mesnils-sur-Iton 27240 Damville Eure Normandie

Grand rendez-vous familial sur la nature et l’environnement. Retrouvez le service mobilité et la Pied à coulisse sur l’espace mai à vélo: parcours vélo à tout âge, atelier auto-réparation, test VAE…