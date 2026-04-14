Le café bricol’Eure, maison cantonale Jacques villon, Mesnils-sur-Iton
Le café bricol’Eure, maison cantonale Jacques villon, Mesnils-sur-Iton mercredi 13 mai 2026.
Le café bricol’Eure Mercredi 13 mai, 18h00 maison cantonale Jacques villon Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00
Avec l’aide de nos bénévoles spécialisés vous pourrez réparer vos objets du quotidien: vélo, appareil électrique, informatique, petit éléctroménager, couture mais aussi partager des plantes et des astuces jardin.
maison cantonale Jacques villon 69 rue de Breteuil, 27240 Damville Mesnils-sur-Iton 27240 Damville Eure Normandie
atelier d’accompagnement à l’entretien et à l’auto-réparation des vélos
le pied à coulisse
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