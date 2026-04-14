Le café bricol’Eure, maison cantonale Jacques villon, Mesnils-sur-Iton

Le café bricol’Eure Mercredi 13 mai, 18h00 maison cantonale Jacques villon Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00

Avec l’aide de nos bénévoles spécialisés vous pourrez réparer vos objets du quotidien: vélo, appareil électrique, informatique, petit éléctroménager, couture mais aussi partager des plantes et des astuces jardin.

maison cantonale Jacques villon 69 rue de Breteuil, 27240 Damville Mesnils-sur-Iton 27240 Damville Eure Normandie

atelier d’accompagnement à l’entretien et à l’auto-réparation des vélos

le pied à coulisse