Circuit des Places Fortes Vauban Colmars Alpes-de-Haute-Provence

Circuit des Places Fortes Vauban

Circuit des Places Fortes Vauban Colmars-Les-Alpes 04370 Colmars Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Circuit de découverte de 2 cités fortifiées par Vauban au 17°s, aux accents de Provence mais aux allures de sentinelles imprenables et dotées d’une belle architecture militaire que vous prendrez plaisir à contempler. Très beaux panoramas sur le circuit.

+33 4 92 83 41 92

English : Circuit des Places Fortes Vauban

Discovery tour of 2 fortified towns built by Vauban in the 17th c. They have a Provencal feel, but look like impregnable sentinels, with beautiful military architecture that you’ll enjoy contemplating. Beautiful panoramic views along the way.

Deutsch :

Jahrhundert von Vauban errichteten Festungsstädte mit provenzalischem Flair, die wie uneinnehmbare Wachen wirken und über eine schöne Militärarchitektur verfügen, die Sie mit Freude betrachten werden. Sehr schöne Panoramen auf der Strecke.

Italiano :

Un tour di 2 città fortificate costruite da Vauban nel XVII secolo, dal sapore provenzale ma che sembrano sentinelle inespugnabili e che vantano una bella architettura militare che vi piacerà contemplare. Bellissime viste panoramiche lungo il percorso.

Español :

Recorrido de descubrimiento de 2 ciudades fortificadas construidas por Vauban en el siglo XVII, con sabor provenzal pero con aspecto de centinelas inexpugnables y con una hermosa arquitectura militar que disfrutará contemplando. Muy bellos panoramas en el circuito.

