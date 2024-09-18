Route du Col des Champs Colmars Alpes-de-Haute-Provence

Route du Col des Champs Colmars Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.

Route du Col des Champs

Route du Col des Champs Ancienne Auberge Fleurie 04370 Colmars Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le col des Champs est un col de montagne situé à 2 045 m d’altitude, à la limite des départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes qui relie Colmars à Saint Martin d’Entraunes dans le Ht Var.

https://www.verdontourisme.com/ +33 4 92 83 41 92

English : Route du Col des Champs

The Col des Champs is a mountain pass at an altitude of 2,045 m, on the border between the Alpes-de-Haute-Provence and Alpes-Maritimes departments, linking Colmars to Saint Martin d’Entraunes in the Ht Var.

Deutsch :

Der Col des Champs ist ein Gebirgspass auf 2.045 m Höhe an der Grenze zwischen den Departements Alpes-de-Haute-Provence und Alpes-Maritimes, der Colmars mit Saint Martin d’Entraunes im Ht Var verbindet.

Italiano :

Il Col des Champs è un passo di montagna a 2.045 m di altitudine, al confine tra i dipartimenti Alpes-de-Haute-Provence e Alpes-Maritimes, che collega Colmars a Saint Martin d’Entraunes nell’Ht Var.

Español :

El Col des Champs es un puerto de montaña situado a 2.045 m de altitud, en el límite de los departamentos de Alpes de Alta Provenza y Alpes Marítimos, que une Colmars con Saint Martin d’Entraunes en el Ht Var.

