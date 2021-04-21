Circuit des statues-menhirs Lacaune Tarn

Circuit des statues-menhirs Lacaune Tarn vendredi 1 août 2025.

Circuit des statues-menhirs

Circuit des statues-menhirs Place General de Gaulle 81230 Lacaune Tarn Occitanie

Parcours d’une soixantaine de kilomètres pour partir en quête des « déesses muettes » (autre nom donné aux statues-menhirs) qui jalonnent les Monts de Lacaune.

http://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com/ +33 5 32 11 09 45

English :

A sixty kilometre journey in search of the « silent goddesses » (another name given to the statue-menhirs) that dot the Monts de Lacaune.

Deutsch :

60 km lange Strecke, auf der Sie sich auf die Suche nach den « stummen Göttinnen » (ein anderer Name für Menhirstatuen) begeben, die die Monts de Lacaune säumen.

Italiano :

Una passeggiata di sessanta chilometri alla ricerca delle « dee mute » (altro nome dato alle statue-menhir) che costeggiano i Monts de Lacaune.

Español :

Un paseo de sesenta kilómetros en busca de las « diosas mudas » (otro nombre dado a las estatuas-menhires) que bordean los Montes de Lacaune.

