Sur les traces de la résistance Circuit n°5 Le Corps franc de la Montagne Noire et la 4203ème Cie Francs Tireurs Partisans Lacaune Tarn

Sur les traces de la résistance Circuit n°5 Le Corps franc de la Montagne Noire et la 4203ème Cie Francs Tireurs Partisans

Sur les traces de la résistance Circuit n°5 Le Corps franc de la Montagne Noire et la 4203ème Cie Francs Tireurs Partisans 81230 Lacaune Tarn Occitanie

Embarquez pour un voyage captivant à travers l’histoire de la Résistance ! Ce circuit de 64 km vous mène sur les traces des héros du Maquis de Martinou et de la 4203ème Cie F.T.P. Une expérience unique et enrichissante à ne pas manquer !

English :

Embark on a captivating journey through the history of the Resistance! This 64 km route takes you along the footsteps of the heroes of the Maquis de Martinou and the 4203rd FTP Company. A unique and enriching experience not to be missed!

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine fesselnde Reise durch die Geschichte der Résistance! Dieser 64 km lange Rundweg führt Sie auf den Spuren der Helden des Maquis de Martinou und der 4203. Cie F.T.P. Eine einzigartige und bereichernde Erfahrung, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Intraprendete un viaggio affascinante nella storia della Resistenza! Questo percorso di 64 km vi porterà sulle tracce degli eroi del Maquis Martinou e della 4203ª Compagnia F.T.P. Un’esperienza unica e gratificante da non perdere!

Español :

¡Emprenda un viaje cautivador por la historia de la Resistencia! Este circuito de 64 km le lleva tras los pasos de los héroes del Maquis de Martinou y de la 4203.ª Compañía F.T.P. ¡Una experiencia única y enriquecedora que no debe perderse!

