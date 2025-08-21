Sentier de découverte de Martinou Lacaune Tarn

Sentier de découverte de Martinou

Sentier de découverte de Martinou
Martinou 81230 Lacaune
Tarn
Occitanie

Autour de la grange de Martinou, vous découvrirez la forêt domaniale de Lacaune, ses milieux et paysages caractéristiques, son histoire et son patrimoine.

+33 5 63 74 00 36

English:

Around the Martinou barn, this accessible trail introduces you to the national forest of Lacaune: its characteristic landscapes, ecosystems and woodland heritage.

Deutsch:

Rund um die Scheune von Martinou entdecken Sie den Staatswald von Lacaune, seine charakteristischen Lebensräume und Landschaften, seine Geschichte und sein Kulturerbe.

Italiano:

Intorno al fienile Martinou, scoprirete la foresta demaniale di Lacaune, i suoi ambienti e paesaggi caratteristici, la sua storia e il suo patrimonio.

Español:

Alrededor del granero de Martinou, este sendero accesible te invita a descubrir el bosque estatal de Lacaune: sus paisajes característicos, sus ecosistemas y su patrimonio forestal.

