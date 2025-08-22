Sentier de découverte du Montalet Lacaune Tarn

Sentier de découverte du Montalet

Sentier de découverte du Montalet Les Vidals 81230 Lacaune Tarn Occitanie

A 1259 mètres d’altitude, le Montalet abrite une flore et une faune d’une grande richesse. Au sommet, au pied de la Vierge, une table de lecture paysagère permet de découvrir un panorama exceptionnel.

English :

Standing at 1,259 metres, the Montalet is home to rich and diverse flora and fauna.

At the summit, beside the statue of the Virgin, a panoramic reading table reveals an exceptional 360° view over the Monts de Lacaune.

Deutsch :

Auf einer Höhe von 1259 m beherbergt der Montalet eine äußerst reiche Flora und Fauna. Auf dem Gipfel, am Fuße der Jungfrau, ermöglicht ein Landschaftstisch die Entdeckung eines außergewöhnlichen Panoramas.

Italiano :

A 1259 metri di altitudine, il Montalet ospita una ricca flora e fauna. In cima, ai piedi della Vergine, un tavolo di lettura del paesaggio permette di scoprire un panorama eccezionale.

Español :

A 1.259 metros de altitud, el Montalet alberga una flora y fauna de gran riqueza.

En la cima, junto a la estatua de la Virgen, una mesa panorámica permite disfrutar de unas vistas excepcionales sobre los Monts de Lacaune.

