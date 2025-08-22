Sur les traces de l’Enfant Sauvage Lacaune Tarn

Sur les traces de l’Enfant Sauvage

Sur les traces de l’Enfant Sauvage Route Départementale 622 81230 Lacaune Tarn Occitanie

Dans les bois de la Bassine (6km de Lacaune, en direction de Castres), un parcours ludique (3,5km) qui vous révélera l’histoire, le milieu et le mode de vie de l’Enfant Sauvage, découvert sur ce site en 1798.

English :

In 1798, in the woods of Bassine, hunters discovered a twelve-year-old child: a wild child. François Truffaut later dedicated a film to him. For the duration of a 3.5 km walk, dare to become a wild child yourself.

Deutsch :

In den Wäldern von Bassine (6 km von Lacaune, in Richtung Castres) gibt es einen spielerischen Parcours (3,5 km), der Ihnen die Geschichte, das Umfeld und die Lebensweise des Enfant Sauvage (Wildkind), das 1798 an diesem Ort entdeckt wurde, näher bringt.

Italiano :

Nei boschi di La Bassine (a 6 km da Lacaune, in direzione di Castres), un percorso ludico (3,5 km) che vi farà scoprire la storia, l’ambiente e il modo di vivere del Bambino Selvatico, scoperto in questo sito nel 1798.

Español :

En 1798, en los bosques de Bassine, unos cazadores descubrieron a un niño de unos doce años: un niño salvaje. François Truffaut le dedicaría una película. Durante un paseo (3,5 km), atrévete a volver a ser un niño salvaje.

