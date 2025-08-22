Circuit d’Oeutrange bois de la côte Thionville Moselle

Circuit d’Oeutrange bois de la côte Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit d’Oeutrange bois de la côte Parking Place de la Mairie annexe 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 165 Distance : 8500.0 Tarif :

Promenez-vous au coeur de la campagne thionvilloise. Sur votre chemin, le petit patrimoine du quartier-village d’Oeutrange s’offre à vous bildstocks, saule remarquables, Oratoire de la Croix du Chêne, vestiges de la ligne Maginot…

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

Take a walk in the heart of the Thionville countryside. On your way, the small heritage of the district-village of Oeutrange offers itself to you: bildstocks, remarkable willows, Oratory of the Cross of the Oak, vestiges of the Maginot line…

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang im Herzen der Thionviller Landschaft. Auf Ihrem Weg bietet sich Ihnen das kleine Kulturerbe des Dorfviertels von Oeutrange: Bildstöcke, bemerkenswerte Weiden, das Oratoire de la Croix du Chêne, Überreste der Maginot-Linie…

Italiano :

Passeggiate nel cuore della campagna di Thionville. Lungo il percorso, il piccolo patrimonio del villaggio di Oeutrange si offre a voi: bildstocks, salici notevoli, l’Oratorio della Croce della Quercia, vestigia della linea Maginot…

Español :

Pasee por el corazón de la campiña de Thionville. En su camino, se le ofrece el pequeño patrimonio del barrio de Oeutrange: bildstocks, sauces notables, el Oratorio de la Cruz del Roble, vestigios de la línea Maginot…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain