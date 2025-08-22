Circuit du Babert Thionville Moselle

Circuit du Babert Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Babert Parking Mairie annexe de Oeutrange 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Le circuit du Babert est un itinéraire de proximité, pouvant être combiné avec le circuit d’Oeutrange Bois de la Côte (anneau rouge). En chemin, on rencontre un petit monument orné de la statue de Saint-Pierre.

Facile

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

The Babert trail is a local route, which can be combined with the Oeutrange Bois de la Côte trail (red ring). On the way, we meet a small monument decorated with the statue of Saint-Pierre.

Deutsch :

Der Babert-Rundweg ist ein Nahwanderweg, der mit dem Rundweg Oeutrange Bois de la Côte (roter Ring) kombiniert werden kann. Unterwegs trifft man auf ein kleines Denkmal, das mit der Statue von Saint-Pierre geschmückt ist.

Italiano :

Il percorso Babert è un itinerario locale che può essere combinato con il percorso Oeutrange Bois de la Côte (anello rosso). Lungo la strada, si incontra un piccolo monumento con una statua di San Pietro.

Español :

La ruta de Babert es una ruta local que puede combinarse con la ruta Oeutrange Bois de la Côte (anillo rojo). En el camino, se encontrará con un pequeño monumento con una estatua de San Pedro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain