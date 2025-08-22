Circuit du Balais Biot Droiturier Allier

Circuit du Balais Biot

Circuit du Balais Biot Place de la Mairie 03120 Droiturier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Balade idéale pour papillonner entre différents types de terrains et un riche patrimoine culturel, sans oublier des points de vue sur les reliefs environnants.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Balais Biot walk

It is an ideal walk to move between different types of terrain and a rich cultural heritage, without forgetting the views of the surrounding reliefs.

Deutsch :

Idealer Spaziergang, um zwischen verschiedenen Geländearten und einem reichen kulturellen Erbe zu flirten, ohne dabei die Aussicht auf die umliegenden Reliefs zu vergessen.

Italiano :

Una passeggiata ideale per spaziare tra diversi tipi di terreno e un ricco patrimonio culturale, senza dimenticare la vista sulla campagna circostante.

Español :

Un paseo ideal para pasear entre diferentes tipos de terreno y un rico patrimonio cultural, sin olvidar las vistas de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme