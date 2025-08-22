Circuit du bocage et de la montagne de Crozan Matour Saône-et-Loire

Circuit du bocage et de la montagne de Crozan En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit du bocage et de la montagne de Crozan Parking de la piscine 71520 Matour Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Matour se situe au centre d’une vallée verdoyante entourée de collines boisées qui marquent la ligne de partage des eaux entre la Saône et la Loire.

English :

Matour lies at the center of a green valley surrounded by wooded hills that mark the watershed between the Saône and Loire rivers.

Deutsch :

Matour liegt im Zentrum eines grünen Tals, das von bewaldeten Hügeln umgeben ist, die die Wasserscheide zwischen den Flüssen Saône und Loire markieren.

Italiano :

Matour si trova al centro di una verde valle circondata da colline boscose che segnano lo spartiacque tra i fiumi Saona e Loira.

Español :

Matour se encuentra en el centro de un valle verde rodeado de colinas boscosas que marcan la divisoria de aguas entre los ríos Saona y Loira.

