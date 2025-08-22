Circuit du bois de Thionville Thionville Moselle

Circuit du bois de Thionville Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du bois de Thionville Parcours De Santé d’Elange, D14A 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 8000.0

Le circuit du bois de Thionville est un sentier balisé et entièrement en forêt. Il côtoie notamment le sentier du Beerenweg , qui permet de découvrir la sylviculture, la faune et la flore du sous bois.

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

The Thionville wood trail is a marked path and entirely in the forest. It runs alongside the Beerenweg trail, which allows you to discover the forestry, fauna and flora of the undergrowth.

Deutsch :

Der Rundweg Bois de Thionville ist ein markierter Pfad, der vollständig im Wald verläuft. Er verläuft insbesondere neben dem Beerenweg , auf dem man die Forstwirtschaft und die Fauna und Flora des Unterholzes kennenlernen kann.

Italiano :

Il sentiero del bosco di Thionville è un percorso segnalato interamente nel bosco. Si snoda lungo il sentiero Beerenweg , che permette di scoprire la silvicoltura, la fauna e la flora del sottobosco.

Español :

El Sendero del Bosque de Thionville es un camino señalizado que se encuentra enteramente en el bosque. Discurre junto al sendero Beerenweg , que permite descubrir la silvicultura, la fauna y la flora del sotobosque.

