Circuit du chalet bois de la côte Thionville Moselle

Circuit du chalet bois de la côte Adultes A pieds Facile

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Circuit du chalet bois de la côte Chalet du Club Vosgien dans le bois de la Côte 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 4700.0 Tarif :

Petit circuit familial de détente en forêt, qui côtoie le GR5 (sentier de Grande Randonnée n°5) et vous permettra de découvrir un certain nombre d’ouvrages de la Ligne Maginot.

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

A small family trail for relaxation in the forest, which runs alongside the GR5 (long-distance hiking trail) and will enable you to discover a number of Maginot Line works.

Deutsch :

Kleiner familienfreundlicher Rundweg zur Entspannung im Wald, der neben dem GR5 (Fernwanderweg Nr. 5) verläuft und Ihnen die Möglichkeit bietet, eine Reihe von Bauwerken der Maginot-Linie zu entdecken.

Italiano :

Un piccolo sentiero familiare per rilassarsi nella foresta, che costeggia il GR5 (sentiero escursionistico di lunga percorrenza) e vi permetterà di scoprire alcune opere della Linea Maginot.

Español :

Un pequeño sendero familiar para relajarse en el bosque, que discurre junto al GR5 (sendero de gran recorrido) y le permitirá descubrir varias obras de la Línea Maginot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain