Circuit du Col de la Chapelotte Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Circuit du Col de la Chapelotte Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Col de la Chapelotte Départ de la Maison de la Forêt 54480 Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 480 Distance : 24000.0 Tarif :

Le Col de la Chapelotte offre une excellente possibilité de découvrir un champ de bataille de montagne. Le front s’y est figé début mars 1915 pour près de 50 mois ! Vu le profil du terrain et la densité des ouvrages, toutes les offensives auraient été extrêmement coûteuses et auraient nécessité des moyens que les deux armées n’avaient pas. La proximité des lignes (15 à 20 mères en deux points), a conduit à y mener une guerre souterraine de 30 mois. Elle a nécessité la concentration de moyens techniques de plus en plus importants. Le grès des Vosges a été broyé par 55 explosions souterraines sur un front de 300 mètres, la dernière ayant eu lieu à près de 75 mètres de profondeur. L’association Guerre en Vosges propose des visites guidée du Col de la Chapelotte, ainsi que la visite du Centre d’interprétation et de Documentation de La Ménelle.

Difficile

http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ +33 3 83 71 23 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Col de la Chapelotte offers an excellent opportunity to discover a mountain battlefield. This is where the front line came to a standstill at the beginning of March 1915, for almost 50 months! Given the profile of the terrain and the density of the works, any offensives would have been extremely costly and would have required resources that both armies did not have. The proximity of the lines (15 to 20 mothers in two points), led to a 30-month underground war. It required the concentration of ever-greater technical resources. The Vosges sandstone was crushed by 55 underground explosions along a 300-meter front, the last of which took place at a depth of almost 75 meters. The Guerre en Vosges association offers guided tours of the Col de la Chapelotte, as well as visits to the La Ménelle Interpretation and Documentation Center.

Deutsch :

Der Col de la Chapelotte bietet eine hervorragende Möglichkeit, ein Schlachtfeld in den Bergen zu entdecken. Die Front erstarrte hier Anfang März 1915 für fast 50 Monate! Angesichts des Geländeprofils und der Dichte der Festungen wären alle Offensiven extrem kostspielig gewesen und hätten Mittel erfordert, über die beide Armeen nicht verfügten. Die Nähe der Linien (15 bis 20 Mütter an zwei Punkten), führte dazu, dass dort 30 Monate lang ein unterirdischer Krieg geführt wurde. Er erforderte die Konzentration von immer größeren technischen Mitteln. Der Sandstein der Vogesen wurde durch 55 unterirdische Explosionen auf einer Front von 300 Metern zermalmt, die letzte fand in einer Tiefe von fast 75 Metern statt. Der Verein Guerre en Vosges bietet geführte Besichtigungen des Col de la Chapelotte sowie den Besuch des Centre d’interprétation et de Documentation de La Ménelle an.

Italiano :

Il Col de la Chapelotte offre un’ottima occasione per scoprire un campo di battaglia di montagna. All’inizio di marzo del 1915, il fronte vi rimase fermo per quasi 50 mesi! Dato il profilo del terreno e la densità delle difese, qualsiasi offensiva sarebbe stata estremamente costosa e avrebbe richiesto risorse di cui i due eserciti non disponevano. La vicinanza delle linee (da 15 a 20 metri in due punti) implicava la necessità di condurre una guerra sotterranea per 30 mesi. Richiedeva la concentrazione di risorse tecniche sempre maggiori. L’arenaria dei Vosgi fu frantumata da 55 esplosioni sotterranee lungo un fronte di 300 metri, l’ultima delle quali avvenne a quasi 75 metri di profondità. L’associazione Guerre en Vosges propone visite guidate al Col de la Chapelotte e al Centro di interpretazione e documentazione La Ménelle.

Español :

El Col de la Chapelotte ofrece una excelente oportunidad para descubrir un campo de batalla de montaña. A principios de marzo de 1915, el frente estuvo allí paralizado durante casi 50 meses Dado el perfil del terreno y la densidad de las defensas, cualquier ofensiva habría sido extremadamente costosa y habría requerido recursos de los que los dos ejércitos no disponían. La proximidad de las líneas (de 15 a 20 metros en dos puntos) obligó a librar una guerra subterránea durante 30 meses. Exigía la concentración de recursos técnicos cada vez mayores. La arenisca de los Vosgos fue triturada por 55 explosiones subterráneas a lo largo de un frente de 300 metros, la última de las cuales tuvo lugar a casi 75 metros de profundidad. La asociación Guerre en Vosges ofrece visitas guiadas al Col de la Chapelotte, así como visitas al Centro de Interpretación y Documentación de La Ménelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain