Circuit du Label Cérilly Allier

Circuit du Label Cérilly Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit du Label

Circuit du Label Forêt Domaniale de Tronçais 03350 Cérilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis 2018 Tronçais est labellisée Forêt d’Exception pour sa chênaie de prestige! Thiolais est un des pôles majeurs retenus lors de l’obtention du label renouvelé en 2022.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Since 2018 Tronçais has been awarded the Forêt d’Exception label for its prestigious oak grove! Thiolais is one of the major areas selected for the label, which will be renewed in 2022.

Deutsch :

Seit 2018 trägt Tronçais das Label « Forêt d’Exception » (Ausnahmewald) für seinen prestigeträchtigen Eichenwald! Thiolais ist eines der wichtigsten Zentren, die für die Verleihung des 2022 erneuerten Labels ausgewählt wurden.

Italiano :

Dal 2018, Tronçais ha ottenuto il marchio Forêt d’Exception per la sua prestigiosa foresta di querce! Il Thiolais è uno dei grandi centri selezionati per il marchio, che sarà rinnovato nel 2022.

Español :

Desde 2018, Tronçais cuenta con la etiqueta Forêt d’Exception por su prestigioso bosque de robles Thiolais es uno de los grandes centros seleccionados para la etiqueta, que se renovará en 2022.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme