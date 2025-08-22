Circuit du sentier de Gaston Châtillon-sur-Loire Loiret

Circuit du sentier de Gaston A pieds

Circuit du sentier de Gaston rue de l’hôtel de ville 45360 Châtillon-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Dès l’Antiquité, Châtillon-sur-Loire est situé au coeur d’une zone où se regroupent les frontières entre trois importants peuples gaulois. Son quartier le plus ancien est perché sur une colline autour des ruines du château Gaillard. Découverte de l’île à Gaston.

+33 2 38 31 24 51

English :

Since ancient times, Châtillon-sur-Loire has been located in the heart of an area where the borders between three important Gallic peoples were grouped. Its oldest district is perched on a hill around the ruins of the Gaillard castle. Discovery of the island of Gaston.

Deutsch :

Seit der Antike liegt Châtillon-sur-Loire im Herzen eines Gebiets, in dem die Grenzen zwischen drei wichtigen gallischen Völkern zusammenlaufen. Sein ältestes Viertel liegt auf einem Hügel rund um die Ruinen des Schlosses Gaillard. Entdeckung der Insel Gaston.

Italiano :

Fin dall’antichità, Châtillon-sur-Loire si trova nel cuore di un’area in cui erano raggruppati i confini tra tre importanti popoli gallici. Il suo quartiere più antico è arroccato su una collina attorno alle rovine del castello di Gaillard. Scoperta dell’isola di Gaston.

Español :

Desde la antigüedad, Châtillon-sur-Loire se sitúa en el corazón de una zona donde se agrupaban las fronteras de tres importantes pueblos galos. Su barrio más antiguo está encaramado en una colina alrededor de las ruinas del castillo de Gaillard. Descubrimiento de la isla de Gastón.

