Circuit du Val Saint-Eugénie Varzy Nièvre
Circuit du Val Saint-Eugénie Varzy Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Val Sainte-Eugénie A pieds Difficulté moyenne
Circuit du Val Sainte-Eugénie Place du marché 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Circuit en grande majorité en sous bois. De beaux panoramas sur le parcours et du patrimoine rural intéressant avec de belles bâtisses.
Difficulté moyenne
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
Most of the route is undergrowth. Beautiful panoramas along the way and interesting rural heritage with fine buildings.
Deutsch :
Der Großteil der Strecke verläuft im Wald. Schöne Panoramen auf der Strecke und interessantes ländliches Erbe mit schönen Gebäuden.
Italiano :
La maggior parte del percorso si snoda attraverso i boschi. Lungo il percorso si possono ammirare splendidi panorami e un interessante patrimonio rurale con alcuni edifici di pregio.
Español :
La mayor parte de la ruta transcurre por bosques. Hermosas vistas a lo largo del camino y un interesante patrimonio rural con algunos bellos edificios.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data