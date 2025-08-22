Circuit du Val Saint-Eugénie Varzy Nièvre

Circuit du Val Saint-Eugénie Varzy Nièvre vendredi 1 mai 2026.

Circuit du Val Sainte-Eugénie A pieds Difficulté moyenne

Circuit du Val Sainte-Eugénie Place du marché 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Circuit en grande majorité en sous bois. De beaux panoramas sur le parcours et du patrimoine rural intéressant avec de belles bâtisses.
English :

Most of the route is undergrowth. Beautiful panoramas along the way and interesting rural heritage with fine buildings.

Deutsch :

Der Großteil der Strecke verläuft im Wald. Schöne Panoramen auf der Strecke und interessantes ländliches Erbe mit schönen Gebäuden.

Italiano :

La maggior parte del percorso si snoda attraverso i boschi. Lungo il percorso si possono ammirare splendidi panorami e un interessante patrimonio rurale con alcuni edifici di pregio.

Español :

La mayor parte de la ruta transcurre por bosques. Hermosas vistas a lo largo del camino y un interesante patrimonio rural con algunos bellos edificios.

