Circuit en voiture ‘Cheminement littéraire » en pays de Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Circuit en voiture ‘Cheminement littéraire » en pays de Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.

Circuit en voiture ‘Cheminement littéraire » en pays de Forcalquier

Circuit en voiture ‘Cheminement littéraire » en pays de Forcalquier 13 place du Bourguet 04300 Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit autour des métiers du livre et de l’écriture dans le pays de Forcalquier, Pôle d’Excellence Rurale “Pays du livre et de l’écriture” et ses 3 sites phares.

https://www.haute-provence-tourisme.com/ +33 4 92 75 10 02

English :

A tour of the book and writing professions in the Forcalquier region, a Pôle d’Excellence Rurale « Pays du livre et de l’écriture » and its 3 flagship sites.

Deutsch :

Eine Rundreise rund um die Berufe des Buches und des Schreibens im Pays de Forcalquier, Pôle d’Excellence Rurale « Pays du livre et de l’écriture » und seinen 3 Vorzeigestandorten.

Italiano :

Un tour delle professioni del libro e della scrittura nella regione di Forcalquier, un Pôle d’Excellence Rurale (centro di eccellenza rurale) per il libro e la scrittura, e i suoi tre siti di punta.

Español :

Recorrido por los oficios del libro y de la escritura en la región de Forcalquier, Polo de Excelencia Rural del Libro y de la Escritura, y sus tres lugares emblemáticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme