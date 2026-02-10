Numéro Zéro Espace Culturel de la Bonne Fontaine Forcalquier
mardi 28 avril 2026.
Numéro Zéro
Espace Culturel de la Bonne Fontaine Cinéma Le Bourguet Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:00:00
fin : 2026-05-03 00:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Six jours de découvertes documentaires en pays de Forcalquier films, séances d’écoutes, rencontres, ateliers de pratique artistique…
.
Espace Culturel de la Bonne Fontaine Cinéma Le Bourguet Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 7 69 82 85 28 contact@lamiroiterie.org
English :
Six days of documentary discoveries in the Forcalquier region: films, listening sessions, meetings, artistic workshops?
L’événement Numéro Zéro Forcalquier a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence