Numéro Zéro Espace Culturel de la Bonne Fontaine Forcalquier

Numéro Zéro

Espace Culturel de la Bonne Fontaine Cinéma Le Bourguet Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date :
Début : 2026-04-28 09:00:00
fin : 2026-05-03 00:00:00

Début : 2026-04-28 09:00:00

fin : 2026-05-03 00:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Six jours de découvertes documentaires en pays de Forcalquier films, séances d’écoutes, rencontres, ateliers de pratique artistique…

Espace Culturel de la Bonne Fontaine Cinéma Le Bourguet Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 82 85 28 contact@lamiroiterie.org

English :

Six days of documentary discoveries in the Forcalquier region: films, listening sessions, meetings, artistic workshops?

L'événement Numéro Zéro Forcalquier a été mis à jour le 2026-02-10