Circuit entre Loire et Canal Briare Loiret
Circuit entre Loire et Canal Briare Loiret vendredi 1 mai 2026.
Circuit entre Loire et Canal A pieds
Circuit entre Loire et Canal Port de commerce 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :
Découvrez le carrefour batelier de la Loire et des canaux (latéral à la Loire et de Briare).
+33 2 38 31 24 51
English : Entre Loire et canaux
Discover the waterway crossroads of the Loire and Briare canals (old and new canal), close to the outstanding navigable aqueduct.
Deutsch :
Entdecken Sie den Knotenpunkt der Binnenschiffer an der Loire und den Kanälen (Loire-Seitenkanal und Briare-Kanal).
Italiano :
Scoprite il crocevia della Loira e dei canali (laterale della Loira e della Briare).
Español :
Descubra la encrucijada del Loira y los canales (laterales del Loira y del Briare).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire