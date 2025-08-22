Circuit entre Loire et Canal Briare Loiret

Circuit entre Loire et Canal A pieds

Circuit entre Loire et Canal Port de commerce 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :

Découvrez le carrefour batelier de la Loire et des canaux (latéral à la Loire et de Briare).

+33 2 38 31 24 51

English : Entre Loire et canaux

Discover the waterway crossroads of the Loire and Briare canals (old and new canal), close to the outstanding navigable aqueduct.

Deutsch :

Entdecken Sie den Knotenpunkt der Binnenschiffer an der Loire und den Kanälen (Loire-Seitenkanal und Briare-Kanal).

Italiano :

Scoprite il crocevia della Loira e dei canali (laterale della Loira e della Briare).

Español :

Descubra la encrucijada del Loira y los canales (laterales del Loira y del Briare).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire