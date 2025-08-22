Circuit entre vignes et pierres Saint-Saturnin Charente
Circuit entre vignes et pierres
Circuit entre vignes et pierres Parking du centre culturel 16290 Saint-Saturnin Charente Nouvelle-Aquitaine
Une belle immersion dans les vignobles du Cognac par des chemins de crêtes où de splendides panoramas à 360° s’offrent au randonneur de part et d’autre de la vallée de la Fontguyon.
English :
A beautiful immersion in the Cognac vineyards along ridge paths offering splendid 360° panoramas on either side of the Fontguyon valley.
Deutsch :
Ein schönes Eintauchen in die Weinberge des Cognac auf Kammwegen, wo sich dem Wanderer auf beiden Seiten des Fontguyon-Tals herrliche 360°-Panoramen bieten.
Italiano :
Un ottimo modo per immergersi nei vigneti di Cognac, lungo sentieri di cresta che offrono splendide viste panoramiche a 360° su entrambi i lati della valle di Fontguyon.
Español :
Una excelente manera de sumergirse en los viñedos de Cognac, a lo largo de senderos de cresta que ofrecen espléndidas vistas panorámicas de 360° a ambos lados del valle de Fontguyon.
