Circuit entre vignes et pierres Saint-Saturnin Charente

Circuit entre vignes et pierres

Circuit entre vignes et pierres Parking du centre culturel 16290 Saint-Saturnin Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Une belle immersion dans les vignobles du Cognac par des chemins de crêtes où de splendides panoramas à 360° s’offrent au randonneur de part et d’autre de la vallée de la Fontguyon.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

A beautiful immersion in the Cognac vineyards along ridge paths offering splendid 360° panoramas on either side of the Fontguyon valley.

Deutsch :

Ein schönes Eintauchen in die Weinberge des Cognac auf Kammwegen, wo sich dem Wanderer auf beiden Seiten des Fontguyon-Tals herrliche 360°-Panoramen bieten.

Italiano :

Un ottimo modo per immergersi nei vigneti di Cognac, lungo sentieri di cresta che offrono splendide viste panoramiche a 360° su entrambi i lati della valle di Fontguyon.

Español :

Una excelente manera de sumergirse en los viñedos de Cognac, a lo largo de senderos de cresta que ofrecen espléndidas vistas panorámicas de 360° a ambos lados del valle de Fontguyon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme