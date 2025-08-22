Circuit Gravel N°8 Gennes Val de Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°8 Gennes Val de Loire

En bord de Loire ou au cœur de la réserve naturelle des étangs et boisements de Joreau, profitez d’un cadre paisible pour vous balader à vélo Gravel et découvrir les différents vestiges gallo-romains, spécialités du Gennois.

English :

On the banks of the Loire or in the heart of the nature reserve of the Joreau ponds and woodlands, take advantage of a peaceful setting to ride your Gravel bike and discover the various Gallo-Roman remains, specialties of the Gennois region.

Deutsch :

Am Ufer der Loire oder im Herzen des Naturschutzgebiets der Teiche und Wälder von Joreau können Sie in friedlicher Umgebung mit dem Gravel-Bike fahren und die verschiedenen gallo-römischen Überreste entdecken, die Spezialitäten des Gennois sind.

Italiano :

Sulle rive della Loira o nel cuore della riserva naturale degli stagni e dei boschi di Joreau, approfittate di questo ambiente tranquillo per andare in bicicletta Gravel e scoprire i vari resti gallo-romani, una specialità della regione del Gennois.

Español :

A orillas del Loira o en el corazón de la reserva natural de los estanques y bosques de Joreau, aproveche la tranquilidad del entorno para pasear en bicicleta de gravilla y descubrir los diversos vestigios galo-romanos, especialidad de la región de Gennois.

