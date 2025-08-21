Circuit histoire Varzy Nièvre

Circuit histoire Varzy Nièvre vendredi 1 mai 2026.

Circuit histoire A pieds Facile

Circuit histoire 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Cette randonnée est la rencontre du patrimoine, de la nature et de l’histoire.
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/   +33 3 86 27 02 51

English :

This hike is a meeting of heritage, nature and history.

Deutsch :

Bei dieser Wanderung treffen Kulturerbe, Natur und Geschichte aufeinander.

Italiano :

Questa passeggiata è un incontro tra patrimonio, natura e storia.

Español :

Este paseo es un encuentro de patrimonio, naturaleza e historia.

