Circuit histoire Varzy Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit histoire 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12000.0
Cette randonnée est la rencontre du patrimoine, de la nature et de l’histoire.
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
This hike is a meeting of heritage, nature and history.
Deutsch :
Bei dieser Wanderung treffen Kulturerbe, Natur und Geschichte aufeinander.
Italiano :
Questa passeggiata è un incontro tra patrimonio, natura e storia.
Español :
Este paseo es un encuentro de patrimonio, naturaleza e historia.
