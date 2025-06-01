Circuit « La montée des Etourneaux » Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Partagée entre le haut-Berry et le sud du Val de Loire, Pierrefitte-ès-Bois est implantée aux confins du Loiret et à l’orée du Pays Fort. Cette randonnée, qui passe par le point culminant du Loiret, sillonne la campagne verdoyante, les cultures céréalières et les espaces forestiers giboyeux.

Between the Haut-Berry region and the southern extremity of the Loire Valley, Pierrefitte-ès-Bois lies on the edge of the Loiret and the Pays Fort. This route, which passes via the highest point in the Loiret, winds its way through verdant countryside, cereal farms and forests rich in wildlife.

Pierrefitte-ès-Bois liegt zwischen dem Haut-Berry und dem südlichen Loiretal, an der Grenze zum Loiret und am Rande des Pays Fort. Diese Wanderung, die über den höchsten Punkt des Loiret führt, verläuft durch grüne Landschaften, Getreidefelder und wildreiche Waldgebiete.

Pierrefitte-ès-Bois si trova al confine con il Loiret e ai margini del Pays Fort, tra l’Haut-Berry e la Valle della Loira meridionale. Questa passeggiata, che attraversa il punto più alto del Loiret, si snoda tra il verde della campagna, le coltivazioni di cereali e i boschi ricchi di selvaggina.

Compartido entre Haut-Berry y el sur del valle del Loira, Pierrefitte-ès-Bois se localiza en los confines del Loiret y al término del Pays Fort. Este paseo, que culmina en Loiret, surca los verdes campos, los cultivos de cereales y los bosques de abundante caza.

