Pierrefitte-ès-Bois

Journée portes ouvertes à la Ferme Le Pré de Mély

Lieu-dit Le Pâtis Gentil Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Pré de Mély vous ouvre ses portes à Pierrefitte-ès-Bois le temps d’une journée conviviale à la ferme. Au programme découverte des animaux, visite des ateliers, dégustation et petite restauration. Une belle sortie à vivre en famille pour rencontrer ceux qui font vivre ce lieu.

Le dimanche 26 avril, Le Pré de Mély à Pierrefitte-ès-Bois vous invite à une journée portes ouvertes conviviale et pleine de découvertes.

De 10h à 17h, venez rencontrer ceux qui font vivre ce lieu, découvrir les animaux de la ferme, visiter les ateliers et profiter d’un moment simple et chaleureux au plus près de la nature. Tout au long de la journée, dégustation et petite restauration seront aussi au rendez-vous pour prolonger la visite dans une ambiance gourmande et détendue.

Cette journée est une belle occasion de pousser les portes de la ferme, d’échanger avec des passionnés et de partager une sortie familiale au grand air. .

Lieu-dit Le Pâtis Gentil Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 81 83 80 lepredemely@gmail.com

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English :

Le Pré de Mély opens its doors to you in Pierrefitte-ès-Bois for a convivial day at the farm. On the program: discovery of the animals, visit to the workshops, tasting and snacks. A great family outing to meet the people who bring this place to life.

L’événement Journée portes ouvertes à la Ferme Le Pré de Mély Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2026-04-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX