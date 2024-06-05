Circuit « Les Davids » Moulins Allier
Circuit « Les Davids » Moulins Allier vendredi 1 août 2025.
Circuit « Les Davids »
Circuit « Les Davids » Chemin de halage 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Situé au sein d’un espace naturel sauvage de 85 hectares composé de prairies, de sous-bois et d’étangs, ce circuit ravit les amoureux de la nature.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English :
Located in a wild natural area of 85 hectares composed of meadows, undergrowth and ponds, this circuit will delight nature lovers.
Deutsch :
Inmitten eines 85 Hektar großen wilden Naturgebiets aus Wiesen, Unterholz und Teichen gelegen, begeistert dieser Rundweg Naturliebhaber.
Italiano :
Situato in un’area naturale selvaggia di 85 ettari composta da prati, sottobosco e stagni, questo circuito farà la gioia degli amanti della natura.
Español :
Situado en un espacio natural salvaje de 85 hectáreas compuesto por praderas, sotobosque y estanques, este circuito hará las delicias de los amantes de la naturaleza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme