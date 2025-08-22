Circuit « Les gorges du Cher au fil de l’eau » Lignerolles Allier
Circuit Les gorges du Cher au fil de l’eau
Circuit Les gorges du Cher au fil de l’eau Place de l’église 03410 Lignerolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Avec ses sentiers abrupts et son relief accidenté, ce parcours défiera les plus sportifs.
English :
With its steep trails and rugged terrain, this route will challenge the most athletic.
Deutsch :
Mit seinen steilen Pfaden und dem zerklüfteten Gelände wird dieser Weg auch die Sportlichsten herausfordern.
Italiano :
Con i suoi sentieri ripidi e il terreno accidentato, questo percorso metterà alla prova i più sportivi.
Español :
Con sus senderos empinados y su terreno accidentado, esta ruta supondrá un reto para los más atléticos.
