Circuit n°2 25 km Vasles Deux-Sèvres
Circuit n°2 25 km Vasles Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.
Circuit n°2 Vélo de route Difficulté moyenne
Circuit n°2 Place du 25 Août 79340 Vasles Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 25000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.osezlagatine.com/accueil.html +33 5 49 64 24 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit n°2
Deutsch : Circuit n°2
Italiano :
Español : Circuit n°2
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine