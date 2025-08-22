Circuit n°2 Un clin d’oeil sur la Belgique Givet Ardennes

Circuit n°2 Un clin d’oeil sur la Belgique

Circuit n°2 Un clin d’oeil sur la Belgique Rue des Anciens Combattants 08600 Givet Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Point de départ Parking du Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rive droite). Ce circuit traverse un nouveau quartier de Givet pour arriver à la rue de Mon Plaisir. En continuant sur le chemin, on voit à gauche l’ancienne ferme de Mon Plaisir et à droite la zone commerciale de Givet. Un peu plus loin (poteau 2), prendre à gauche et monter jusqu’à la ferme du bois de l’Abbaye. Après cette ferme, à droite on marche pendant une centaine de mètres sur un chemin caillouteux. On arrive ensuite à la frontière belge. On voit, à droite une ancienne borne frontière. Le retour à gauche se fait dans un petit bois. A sa sortie, on découvre à droite au niveau du petit pont, une propriété privée avec un étang. En suivant ce chemin on pourra voir à droite l’ancienne ferme fortifiée de Massembre et un peu plus loin, une belle vue sur le village de vacances belge de Massembre. En suivant ce grand chemin, on arrive sur le plateau. A ce carrefour, on peut profiter à 180° d’une vue exceptionnelle. La descente offre de belles vues sur Givet. Distance 8,660 km Durée 3h Dénivelé 123 m Difficulté Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting point: Parking du Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rive droite). This circuit passes through a new district of Givet to reach the Rue de Mon Plaisir. Continuing along the path, you will see the old Mon Plaisir farm on the left, and the Givet shopping area on the right. A little further on (post 2), turn left and climb up to the Bois de l’Abbaye farm. After this farm, turn right and walk for about 100 m on a stony track. You then come to the Belgian border. An old boundary marker can be seen on the right. Return left through a small wood. As you leave the wood, you come to a private property with a pond on the right, level with the small bridge. If you follow this path, you’ll see the old fortified farmhouse of Massembre on the right and, a little further on, a fine view of the Belgian vacation village of Massembre. Following this wide track, you reach the plateau. At this crossroads, you can enjoy an exceptional 180° view. The descent offers fine views of Givet. Distance: 8.660 km Time: 3h Ascent: 123 m Difficulty: Easy

Deutsch :

Startpunkt: Parkplatz des Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rechtes Ufer). Dieser Rundweg führt durch einen neuen Stadtteil von Givet und erreicht die Rue de Mon Plaisir. Wenn Sie den Weg weitergehen, sehen Sie links den alten Bauernhof von Mon Plaisir und rechts das Gewerbegebiet von Givet. Ein Stück weiter (Pfahl 2) biegen Sie links ab und gehen bergauf bis zum Bauernhof Bois de l’Abbaye. Nach diesem Bauernhof biegt man rechts ab und geht etwa 100 m auf einem steinigen Weg. Danach erreicht man die belgische Grenze. Auf der rechten Seite sieht man einen alten Grenzstein. Der Rückweg nach links führt durch einen kleinen Wald. Am Ausgang entdeckt man rechts an der kleinen Brücke ein Privatgrundstück mit einem Teich. Wenn man diesem Weg folgt, kann man rechts den alten befestigten Bauernhof von Massembre sehen und etwas weiter entfernt hat man einen schönen Blick auf das belgische Feriendorf Massembre. Wenn man diesem breiten Weg folgt, gelangt man auf die Hochebene. An dieser Kreuzung kann man 180° eine außergewöhnliche Aussicht genießen. Der Abstieg bietet schöne Ausblicke auf Givet. Entfernung: 8,660 km Dauer: 3 Std. Höhenunterschied: 123 m Schwierigkeitsgrad: Leicht

Italiano :

Punto di partenza: parcheggio Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (riva destra). Questo percorso attraversa un nuovo quartiere di Givet per raggiungere la Rue de Mon Plaisir. Proseguendo lungo il sentiero, si scorge l’antica fattoria di Mon Plaisir sulla sinistra e la zona commerciale di Givet sulla destra. Poco più avanti (cartello 2), si gira a sinistra e si sale fino alla fattoria del Bois de l’Abbaye. Dopo questa fattoria, si gira a destra e si cammina per circa 100 metri su un sentiero sassoso. Si arriva così al confine belga. Sulla destra è visibile un vecchio segnavia di confine. Tornate a sinistra attraversando un piccolo bosco. Uscendo dal bosco, si incontra una proprietà privata con uno stagno sulla destra, all’altezza del ponticello. Seguendo questo sentiero, si vede sulla destra l’antica cascina fortificata di Massembre e, poco più avanti, una bella vista sul villaggio turistico belga di Massembre. Seguendo questo ampio sentiero si raggiunge l’altopiano. A questo incrocio si gode di un’eccezionale vista a 180°. La discesa offre una bella vista su Givet. Distanza: 8,660 km Tempo: 3 ore Dislivello: 123 m Difficoltà: Facile

Español :

Punto de salida: Aparcamiento Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (orilla derecha). Este itinerario atraviesa un nuevo barrio de Givet para llegar a la rue de Mon Plaisir. Siguiendo el camino, verá la antigua granja de Mon Plaisir a la izquierda y la zona comercial de Givet a la derecha. Un poco más adelante (señal 2), gire a la izquierda y suba hasta la granja del Bois de l’Abbaye. Después de esta granja, gire a la derecha y camine unos 100 metros por una pista pedregosa. Llegará a la frontera belga. A la derecha, encontrará un antiguo mojón. Vuelva a la izquierda a través de un pequeño bosque. Al salir del bosque, llegará a una propiedad privada con un estanque a la derecha, a la altura del pequeño puente. Si sigue este camino, verá la antigua granja fortificada de Massembre a la derecha y, un poco más adelante, una hermosa vista del pueblo belga de vacaciones de Massembre. Siga esta ancha pista hasta llegar a la meseta. En este cruce, podrá disfrutar de una vista excepcional de 180°. El descenso ofrece hermosas vistas de Givet. Distancia: 8,660 km Tiempo: 3 horas Desnivel: 123 m Dificultad: Fácil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-04 par Ardennes Tourisme