circuit pédestre Les Ateliers de Forcalquier 13 place du Bourguet 04300 Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un circuit au coeur de la ville pour partir à la découverte des Ateliers de Forcalquier et faire la rencontres de ces artistes !

https://www.haute-provence-tourisme.com/ +33 4 92 75 10 02

English :

A tour through the heart of the town to discover the Ateliers de Forcalquier and meet the artists!

Deutsch :

Ein Rundgang im Herzen der Stadt, um die Ateliers von Forcalquier zu entdecken und die Künstler zu treffen!

Italiano :

Un tour nel cuore della città per scoprire gli Ateliers de Forcalquier e incontrare gli artisti!

Español :

Un recorrido en el corazón de la ciudad para descubrir los Ateliers de Forcalquier y conocer a los artistas

