Exposition de Marc Daniel Sculpture Lorsque l’enfant paraît La Galerie Grande Forcalquier

Forcalquier

Exposition de Marc Daniel Sculpture Lorsque l’enfant paraît

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-13

Marc Daniel explore les forces invisibles qui relient les êtres humains. Ses sculptures abstraites, aux formes souples et équilibrées, traduisent la tension entre harmonie et déséquilibre, révélant l’énergie intangible du lien humain.

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La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marc Daniel explores the invisible forces that bind human beings together. His abstract sculptures, with their supple, balanced forms, translate the tension between harmony and imbalance, revealing the intangible energy of the human bond.

L’événement Exposition de Marc Daniel Sculpture Lorsque l’enfant paraît Forcalquier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence