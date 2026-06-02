Exposition de Marc Daniel Sculpture Lorsque l’enfant paraît La Galerie Grande Forcalquier
Exposition de Marc Daniel Sculpture Lorsque l’enfant paraît La Galerie Grande Forcalquier jeudi 13 août 2026.
Forcalquier
Exposition de Marc Daniel Sculpture Lorsque l’enfant paraît
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-13
Marc Daniel explore les forces invisibles qui relient les êtres humains. Ses sculptures abstraites, aux formes souples et équilibrées, traduisent la tension entre harmonie et déséquilibre, révélant l’énergie intangible du lien humain.
.
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marc Daniel explores the invisible forces that bind human beings together. His abstract sculptures, with their supple, balanced forms, translate the tension between harmony and imbalance, revealing the intangible energy of the human bond.
L’événement Exposition de Marc Daniel Sculpture Lorsque l’enfant paraît Forcalquier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
À voir aussi à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)
- Biscuiterie de Forcalquier, Biscuiterie de Forcalquier, Forcalquier 5 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins Forcalquier 5 juin 2026
- Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes, Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier 5 juin 2026
- Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes, Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier 5 juin 2026
- Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes, Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier 5 juin 2026