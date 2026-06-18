Festival Danses RE-SOURCES DOM JUAN Forcalquier
Festival Danses RE-SOURCES DOM JUAN Forcalquier dimanche 9 août 2026.
Forcalquier
Festival Danses RE-SOURCES DOM JUAN
Couvent des Cordeliers Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09 22:45:00
Date(s) :
2026-08-09
À Vrai Dire Collectif. Théâtre contemporain. En cercle, voir et écouter deux femmes, deux hommes, aux cœurs battants qui défilent les figures du désir pour déplier notre questionnement Et vous, comment vous débrouillez-vous, avec l’amour ? Tout public.
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Couvent des Cordeliers Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 10 02 qualite-boutique@haute-provence-tourisme.com
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English :
%C0 Vrai Dire Collectif. Contemporary theater. Seated in a circle, watch and listen to two women and two men, their hearts racing, as they portray the various facets of desire to explore our question: And you, how do you cope with love? Suitable for all ages.
L’événement Festival Danses RE-SOURCES DOM JUAN Forcalquier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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