Exposition J.P. Braud Photographie A l’Origine La Galerie Grande Forcalquier

Forcalquier

Exposition J.P. Braud Photographie A l’Origine

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-13

La Galerie Grande A l’origine Série photographique de Jean Paul Braud

À l’origine, il y a la fracture. Bien plus tard, viennent la lumière, la matière, les lieux. Et dans tout cela, quelque chose qui ne veut pas disparaître.

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La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La Galerie Grande A l’origine Photographic series by Jean Paul Braud

In the beginning, there’s the fracture. Much later, light, matter and place come into play. And in all this, something that doesn’t want to disappear.

L’événement Exposition J.P. Braud Photographie A l’Origine Forcalquier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence