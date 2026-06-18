Festival Danses RE-SOURCES Déambulations Palpitantes Forcalquier
Festival Danses RE-SOURCES Déambulations Palpitantes Forcalquier dimanche 9 août 2026.
Forcalquier
Festival Danses RE-SOURCES Déambulations Palpitantes
Couvent des Cordeliers Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – EUR
participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:15:00
fin : 2026-08-09 21:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Théâtre des Babioles & Anamorphose. Anatole vient réparer les battements de nos cœurs. Tendrement simple. Les cœurs géants fabriqués lors de l’atelier du samedi participent à la déambulation et sont mis en sons par les vibrations du vent. Tout public.
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Couvent des Cordeliers Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@laboitearessort.com
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English :
Théâtre des Babioles & Anamorphose. Anatole comes to soothe the beating of our hearts. Tenderly simple. The giant hearts made during Saturday’s workshop are part of the procession and are set to music by the vibrations of the wind. Suitable for all ages.
L’événement Festival Danses RE-SOURCES Déambulations Palpitantes Forcalquier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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