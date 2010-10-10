Forcalquier

Festival Danses RE-SOURCES Quizas

Esplanade Marius-Debout Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:30:00

fin : 2026-08-09 20:15:00

Date(s) :

2026-08-09

Cie Amare. Performance parlée/dansée. Cri du cœur, hymne à l’amour, partage de nos doutes et de nos rires. Deux femmes traversent les jeux de l’amour avec humour. Une parole qui interroge la notion d’idéal et de perfection. Tout public.

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Esplanade Marius-Debout Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 10 02 qualite-boutique@haute-provence-tourisme.com

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English :

Cie Amare. A spoken-word/dance performance. A cry from the heart, a hymn to love, a sharing of our doubts and laughter. Two women navigate the intricacies of love with humor. A narrative that questions the notions of the ideal and perfection. Suitable for all ages.

L’événement Festival Danses RE-SOURCES Quizas Forcalquier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence