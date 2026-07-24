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AGENDA · Forcalquier

Du Charbon au Corail Office du tourisme de Forcalquier Forcalquier

mardi 18 août 2026 · Office du tourisme de Forcalquier · Forcalquier

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
Office du tourisme de Forcalquier
Adresse
13 Pl. du Bourguet
Ville
04300 Forcalquier
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Forcalquier

Du Charbon au Corail

Office du tourisme de Forcalquier 13 Pl. du Bourguet Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-08-18

From Coal to Coral dévoile la beauté fragile des côtes australiennes tout en exposant la tension entre cet écosystème vibrant et l’impact destructeur de l’exploitation charbonnière, un appel visuel à la préservation.
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Office du tourisme de Forcalquier 13 Pl. du Bourguet Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 10 02 

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English :

From Coal to Coral reveals the fragile beauty of Australia’s coastlines while highlighting the tension between this vibrant ecosystem and the destructive impact of coal mining—a visual call to action for conservation.

L’événement Du Charbon au Corail Forcalquier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence

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