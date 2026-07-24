Du Charbon au Corail Office du tourisme de Forcalquier Forcalquier

Informations pratiques

Forcalquier

Du Charbon au Corail

Office du tourisme de Forcalquier 13 Pl. du Bourguet Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-08-18

From Coal to Coral dévoile la beauté fragile des côtes australiennes tout en exposant la tension entre cet écosystème vibrant et l’impact destructeur de l’exploitation charbonnière, un appel visuel à la préservation.

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Office du tourisme de Forcalquier 13 Pl. du Bourguet Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 10 02

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English :

From Coal to Coral reveals the fragile beauty of Australia’s coastlines while highlighting the tension between this vibrant ecosystem and the destructive impact of coal mining—a visual call to action for conservation.

L’événement Du Charbon au Corail Forcalquier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence