Circuit piéton Hiver circuit du Plan de l’Eau Les Belleville Savoie

Circuit piéton Hiver circuit du Plan de l’Eau

Circuit piéton Hiver circuit du Plan de l’Eau Les Bruyères 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit se déroule sur une partie en balcon, puis en boucle en parallèle à la piste de ski de fond. Il passe près du Hameau des Bruyères.

+33 4 79 00 73 00

English : Pedestrian circuits Le Plan de l’Eau path

Running parallel to the cross country piste, round and about the Plan de l’Eau at Les Bruyères.

Deutsch : Fußgängerrundkurs Winter: der Rundkurs des Plan de l’Eau

Die Route ist teilweise ein Höhenweg und danach eine Schleife parallel zur Loipe. Er führt in der Nähe des Weilers les Bruyères vorbei.

Italiano :

Una parte di questo percorso si svolge su una balconata, prima di invertire la rotta e correre parallelamente alla pista di sci di fondo. Passa vicino all’Hameau des Bruyères.

Español :

Parte de esta ruta transcurre por un balcón, antes de dar la vuelta para discurrir paralela a la pista de esquí de fondo. Pasa cerca del Hameau des Bruyères.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme