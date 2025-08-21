Circuit Promenade dans le Vieux-Cannet Le Cannet Alpes-Maritimes

Circuit Promenade dans le Vieux-Cannet

Circuit Promenade dans le Vieux-Cannet Rue Cavasse 06110 Le Cannet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

De la rue Cavasse à la rue Saint-Sauveur, au détour d’une ruelle, placette… partez à la découverte du Vieux-Cannet ! Vous serez séduits par ce village charmant où vous explorerez le riche patrimoine culturel, historique et artistique du Cannet.

English : Walking tour of Vieux-Cannet

From Rue Cavasse to Rue Saint-Sauveur, take a stroll through the narrow streets and squares of Le Vieux-Cannet! You’ll be seduced by this charming village, where you can explore Le Cannet’s rich cultural, historical and artistic heritage.

Deutsch : Rundgang Spaziergang durch Vieux-Cannet

Von der Rue Cavasse bis zur Rue Saint-Sauveur, beim Umweg durch eine Gasse, einen kleinen Platz… gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Vieux-Cannet! Sie werden von diesem charmanten Dorf begeistert sein, in dem Sie das reiche kulturelle, historische und künstlerische Erbe von Le Cannet erkunden.

Dalla rue Cavasse alla rue Saint-Sauveur, dietro la curva di un vicolo, una piazzetta… partite alla scoperta della Vieux-Cannet! Sarete sedotti da questo affascinante villaggio, dove potrete esplorare il ricco patrimonio culturale, storico e artistico di Le Cannet.

De la calle Cavasse a la calle Saint-Sauveur, por el recodo de una callejuela, una placita… ¡salga a descubrir Vieux-Cannet! Le seducirá este encantador pueblo, donde podrá explorar el rico patrimonio cultural, histórico y artístico de Le Cannet.

