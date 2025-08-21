Circuit Saint-Urbain Thionville Moselle

Circuit Saint-Urbain Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Saint-Urbain 16 Chemin du Kem 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 135 Distance : 7600.0 Tarif :

Au détour du sentier, les maisons viticoles se dévoilent. Petites ouvrières ou domaines de viticulteurs, elles rappellent l’histoire de ce quartier emblématique de Thionville. La plus ancienne, dans son Jaumont lumineux, datée du XVIème siècle, côtoie des jeunettes du XXIème siècle à l’architecture plus géométrique. Au sommet, l’apothéose ! À l’abri du pressoir centenaire la vue se dégage et le paysage offre une vue sur la vallée de la Moselle.

https://www.agglo-thionville.fr/

English :

At the bend in the path, the winegrowers’ houses are revealed. Small workers’ houses or winegrowers’ estates, they recall the history of this emblematic district of Thionville. The oldest, in its luminous Jaumont, dating from the 16th century, rubs shoulders with the more geometric architecture of the 21st century. At the top, the apotheosis! In the shelter of the century-old wine press, the view opens up and the landscape offers a view of the Moselle valley.

Deutsch :

Beim Umweg über den Pfad enthüllen sich die Weinbauernhäuser. Ob kleine Arbeiterhäuser oder Weingüter, sie erinnern an die Geschichte dieses emblematischen Viertels von Thionville. Das älteste, in seinem leuchtenden Jaumont aus dem 16. Jahrhundert, steht neben jungen Häusern aus dem 21. Jahrhundert mit einer eher geometrischen Architektur. Auf dem Gipfel dann die Apotheose! Im Schutz der jahrhundertealten Weinpresse wird der Blick frei und die Landschaft bietet einen Blick auf das Moseltal.

Italiano :

Alla curva del sentiero, si scoprono le case dei viticoltori. Che si tratti di piccoli lavoratori o di tenute di viticoltori, essi ricordano la storia di questo quartiere emblematico di Thionville. Il più antico, nel suo luminoso Jaumont, risalente al XVI secolo, si scontra con l’architettura più geometrica del XXI secolo. In cima, l’apoteosi! Al riparo del secolare torchio, la vista si apre e il paesaggio offre uno scorcio della valle della Mosella.

Español :

En la curva del camino, se descubren las casas de los viticultores. Ya sean pequeños trabajadores o fincas de viticultores, recuerdan la historia de este emblemático barrio de Thionville. La más antigua, en su luminoso Jaumont, del siglo XVI, se codea con la arquitectura más geométrica del siglo XXI. En la cima, ¡la apoteosis! Al abrigo del centenario lagar, la vista se abre y el paisaje ofrece una panorámica del valle del Mosela.

