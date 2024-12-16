Circuit thématique: au fil de l’eau Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Circuit thématique: au fil de l’eau Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit thématique: au fil de l’eau

Circuit thématique: au fil de l’eau Le bourg 43220 Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Balade de 2h autour de la commune à la découverte de notre plus précieux trésor l’eau . Sentier ludique, agrémenté de panneaux explicatifs sur l’eau, le milieu aquatique, l’écosystème…

https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ +33 4 71 59 95 73

English :

A 2-hour walk around the town to discover our most precious treasure: water. Fun trail, with explanatory panels on water, the aquatic environment, the ecosystem…

Deutsch :

Zweistündiger Spaziergang um die Gemeinde herum, um unseren wertvollsten Schatz zu entdecken: das Wasser. Spielerischer Pfad mit erklärenden Schildern über das Wasser, die aquatische Umwelt, das Ökosystem…

Italiano :

Una passeggiata di 2 ore in città alla scoperta del nostro tesoro più prezioso: l’acqua. Un percorso divertente, con pannelli esplicativi sull’acqua, l’ambiente acquatico, l’ecosistema…

Español :

Un paseo de 2 horas por la ciudad para descubrir nuestro tesoro más preciado: el agua. Un recorrido divertido, con paneles explicativos sobre el agua, el medio acuático, el ecosistema…

