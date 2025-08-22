Circuit vélo Circuit de Corbelin Varzy Nièvre

Val du Sauzay Circuit du château et église de Corbelin Vélo de route Facile

Val du Sauzay Circuit du château et église de Corbelin 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Un circuit très agréable sur des routes à faible circulation qui traverse de petits village au riche patrimoine rural, avec des lavoirs, des châteaux, des maisons typiques, sur des routes à très faible dénivelé.

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

A very pleasant circuit on low-traffic roads, passing through small villages with a rich rural heritage, with washhouses, castles and typical houses, on very gently sloping roads.

Deutsch :

Eine sehr angenehme Tour auf verkehrsarmen Straßen, die durch kleine Dörfer mit einem reichen ländlichen Erbe führt, mit Waschhäusern, Schlössern und typischen Häusern, auf Straßen mit sehr geringem Höhenunterschied.

Italiano :

Un percorso molto piacevole su strade poco trafficate che attraversa piccoli villaggi dal ricco patrimonio rurale, con lavatoi, castelli e case tipiche, su strade in leggerissima pendenza.

Español :

Una ruta muy agradable por carreteras poco transitadas que atraviesa pequeños pueblos con un rico patrimonio rural, con lavaderos, castillos y casas típicas, por carreteras de pendientes muy suaves.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data