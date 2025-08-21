Circuit VTT 18 km Saint -Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Circuit VTT 18 km Saint -Yrieix

Circuit VTT 18 km Saint -Yrieix Plan d’eau de la Grande Prairie 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit de 18 km, pratiquement sans dénivelé, longe paisiblement les bords de Charente sur plusieurs kilomètres et rattrape la transversale du Tour Charente VTT 650 km pour les plus courageux pour rejoindre le point d’arrivée.

https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/les-espaces-vtt +33 5 45 95 16 84

English :

The 18 km circuit, with almost no change in altitude, runs peacefully along the banks of the Charente for several kilometers and catches up with the cross section of the Tour Charente VTT 650 km for the bravest to reach the finish point.

Deutsch :

Die 18 km lange Strecke, die praktisch keine Höhenunterschiede aufweist, führt mehrere Kilometer lang gemächlich am Ufer der Charente entlang und holt die Querfeldeinstrecke der Tour Charente VTT 650 km für die Mutigsten ein, um zum Zielpunkt zu gelangen.

Italiano :

Il circuito di 18 km, praticamente pianeggiante, si snoda tranquillamente lungo le rive della Charente per diversi chilometri e si ricongiunge al Tour Charente VTT 650 km per i più coraggiosi per raggiungere il punto di arrivo.

Español :

El circuito de 18 km, prácticamente llano, discurre tranquilamente a lo largo de las orillas de la Charente durante varios kilómetros y alcanza el Tour Charente VTT 650 km para los más valientes para llegar a la meta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme