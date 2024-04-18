Le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Le Bercail Equitation 11, allée du Bercail 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Centre équestre, poney club, écurie de pensions et de compétitions … depuis 21 ans. Parc animalier sur 40 hectares de verdure.

Le Bercail Équitation, passion, évasion, nature au service de tous !

https://centre-equestre-lebercail.ffe.com/ +33 6 83 14 65 51

English :

Equestrian center, pony club, stable for pensions and competitions … for 21 years. Animal park on 40 hectares of greenery.

Le Bercail Equitation, passion, escape, nature at the service of all!

Deutsch :

Reitzentrum, Ponyclub, Stall für Pensionen und Wettbewerbe … seit 21 Jahren. Tierpark auf 40 Hektar Grünfläche.

Le Bercail Équitation, Leidenschaft, Flucht, Natur im Dienste aller!

Italiano :

Centro ippico, pony club, pensione e scuderia da competizione… da 21 anni. Parco animali su 40 ettari di verde.

Le Bercail Equitazione, passione, evasione, natura al servizio di tutti!

Español :

Centro ecuestre, pony club, pensión y cuadra de competición… desde hace 21 años. Parque de animales en 40 hectáreas de vegetación.

Le Bercail ¡Equitación, pasión, evasión, naturaleza al servicio de todos!

