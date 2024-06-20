La promenade des portails charentais de Vénat Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

La promenade des portails charentais de Vénat Saint-Yrieix-sur-Charente Charente vendredi 1 août 2025.

La promenade des portails charentais de Vénat

La promenade des portails charentais de Vénat Rue Jean et Constant Priolaud 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Vénat porte encore les caractéristiques de ces villages vivant jadis de la viticulture. Découvrez puits, lavoirs et porches témoins du passé au gré de ses nombreuses ruelles sinueuses et resserrées rappelant le parcellaire médiéval.

Circuit non balisé

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Vénat still bears the characteristics of those villages that once lived from wine growing. Discover wells, wash houses and porches that bear witness to the past along the many winding and narrow streets reminiscent of the medieval plot of land.

Unmarked circuit

Deutsch :

Vénat trägt noch immer die Merkmale dieser Dörfer, die einst vom Weinbau lebten. Entdecken Sie Brunnen, Waschhäuser und Torbögen, die von der Vergangenheit zeugen, während Sie durch die zahlreichen gewundenen und engen Gassen schlendern, die an die mittelalterliche Parzellierung erinnern.

Nicht ausgeschilderter Rundgang

Italiano :

Vénat porta ancora le caratteristiche di quei villaggi che un tempo vivevano di viticoltura. Scoprite pozzi, lavatoi e portici che testimoniano il passato mentre percorrete le numerose stradine tortuose e strette che ricordano l’appezzamento di terreno medievale.

Percorso non segnalato

Español :

Vénat conserva las características de aquellos pueblos que antaño vivían de la viticultura. Descubra pozos, lavaderos y pórticos que dan testimonio del pasado mientras pasea por las numerosas calles sinuosas y estrechas que recuerdan el solar medieval.

Ruta no señalizada

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme